Udine20.it - Udine: nuova viabilità per il centro studi

Procede a ritmo sostenuto la trasformazione dell’area dismessa della storica “Ex Birreria Dormisch”, che diventerà lasede dell’ITS Academy di, all’interno delVillalta di prossima realizzazione. Questo ambizioso progetto coniuga riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale, rappresentando un traguardo fondamentale per la città e per lo sviluppo dell’istruzione tecnica superiore in Friuli-Venezia Giulia. La Giunta diha approvato due provvedimenti che contribuiranno a trasformare velocemente il volto della zona, garantendo sia l’inizio anticipato delle lezioni all’interno dell’ITS che l’ottimizzazione del traffico dell’intero.AULE APERTE A INIZIO 2025La Giunta Comunale ha approvato questa settimana uno schema di atto aggiuntivo alla convenzione edilizia già stipulata nel 2023 con le ditte proprietarie dell’area.