Tennis, Matteo Berrettini si allena con Carlos Alcaraz prima di volare in Australia

Natale in Spagna per? Sembra proprio di sì per ilta romano che, nelle ultime ore, è stato immortalato assieme adopo unmento insieme. Siamo ormai nella fase conclusiva della preparazione in vista degli attesissimin Open che prenderanno il via il prossimo 12 gennaio, per cui gli atleti sono concentrati sumenti specifici e sempre più intensi.Il caso di, a quanto pare, è emblematico. L’azzurro, infatti, in questi giorni si trova ad Alicante e nella giornata di ieri si è spostato a Murcia, come riportaWorldItalia, per una sessione dimento conpresso il “Club de Campo”, sfruttando anche l’ottimo clima del periodo in questa zona della Spagna.I dueti sono scesi in campo per unmento insieme, nel quale hanno scambiato e saggiato le rispettive condizioni.