Tac e Risonanza da 2 milioni di euro alle Scotte

Siena, 21 dicembre 2024 – Due apparecchiature di ultima generazione, una Tac e unamagnetica, con investimento complessivo di 2di, dei qulai 1,3da fondi Pnrr: il policlinico Lerinnova il parco tecnologico e digitale, con due strumenti che consentono diagnosi veloci, ad altissima risoluzione e fanno uso di intelligenza artificiale. Sono state inaugurate ieri la nuova Tomografia computerizzata (Tc), per un valore di 900mila, della Diagnostica in Emergenza-urgenza diretta dal dottor Gianni Guazzi e la nuovamagnetica, per 1,1di, della Nradiologia diagnostica e terapeutica, diretta dalla dottoressa Sandra Bracco. “Va avanti la strategia di ammodernamento delle tecnologie della rete ospedaliera della Toscana – sottolinea l’assessore regionale Simone Bezzini -.