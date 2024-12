Tvplay.it - Sospiro di sollievo Lazio: Lecce sconfitto grazie a Marusic

Lasi riprende e torna a vincere, ma non senza difficoltà.piega il, che era stato in grado di riprendere i biancocelesti.Lariprende a correre, mettendosi alle spalle la pesante sconfitta con l’Inter nello scorso turno di campionato. Gli uomini di Baroni hanno faticato più del previsto contro ilquattordicesimo in classifica, ma alla fine sono riusciti a portare a casa un trionfo per 2-1. In attesa delle prossime partite la formazione capitolina si trova dunque al quarto posto in Serie A, virtualmente alla pari con l’Inter, che deve però recuperare due partite.di. (LaPresse) TvPlay.itDecisivo quest’oggi Adam, veterano biancoceleste alla prima rete stagionale anche nel 2023/24 aveva segnato un solo gol, ma in quel caso contro la Juventus.