Dilei.it - Selaginella, come si cura la pianta ideale per Natale

Avete mai sentito parlare della? Una delle piante più belle dare, che non richiede assolutamente molte attenzioni e che stupisce per i suoi colori particolari. Appartiene alla famiglia delleceae, con tante specie di piante sempreverdi. Talvolta viene coltivata per la copertura dei tappeti erbosi, cosìrampicante: è molto decorativa ed è nota per essere una delle piantine dida regalare (o regalarsi) all’occorrenza. Masila? Quali sono le accortezze di cui ha bisogno per prosperare? Vediamole tutte., cos’è e caratteristicheLa prima cosa da sapere è che non esiste un’unica varietà di, bensì moltissime da poter scegliere: per esempio, lalepidophylla, che è conosciuta con i nomi di Rosa di Gerico odella Resurrezione.