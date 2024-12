Secoloditalia.it - Ridicolo show del grillino Donno: getta banconote in Aula, FdI lo spiana: “Sono i soldi del superbonus…” (video)

Ennesima vergognosa sceneggiata delLeonardodurante le dichiarazioni di voto della Manovra alla Camera. Irla e strepiti, poiin faccia al tavolo del governo in segno di disprezzo: “Con voi – ha detto il pentastellato –tornati i privilegi della politica e la casta. Milioni di italianiindignati, disgustati. Ci tenete proprio a prendere ia queste persone? Non ne avete abbastanza? Volete piùper i vostri privilegi? Prendetevi anche questi e compratevi delle belle maschere per nascondervi dalla vergogna”. Vergogna? “Ma che dice onorevole, questo è veramente inaccettabile”, gli ringhia contro Mulè che presideva l’. “Censuro quello che ha appena fatto anche perché non li raccoglie lei ma gli assistenti. Li vada ad aiutare”, ha aggiunto.