Pianetamilan.it - Primavera – Pagelle Monza-Milan 0-2: Scotti una freccia, Dutu un cecchino

Al 'Centro Sportivo Luigi Berlusconi' diè andata in scena la sfida, valevole per la 17^ giornata del campionato1, fra. La sfida è terminata 0-2 con i gol di. Ecco, di seguito, lesecondo la nostra www. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Voto 6: Assiste al match e interviene forse in due innocue occasioni. Bravo nell'impostazione dal basso. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Voto 6: La sua partita dura solo 45'. Prestazione solida in difesa, spinge poco in avanti ma Ciardi, nella primissima occasione da gol per i rossoneri, gli nega la gioia del gol. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Voto 7,5: Un muro, assieme a Nissen, in difesa e unin attacco. Sua la rete che sblocca un match complicato con un'incornata potente e precisa. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Voto 6,5: Bravo a difendere e a impostare.