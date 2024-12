Sport.quotidiano.net - Prima, Seconda e Terza categoria Il programma. Torrelaghese al Marco Polo. Oggi c’è Lido-Stiava

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domani in campo nell’ultima giornata del 2024 e del girone d’andata sia inche in. Mentre lagiocae poi con due posticipi del lunedì sera.. La capolista Capezzano (in vetta a pari punti col Montignoso) è di scena a Pieve Fosciana dove fischia Daniele Frediani di Pisa.invece in casa coi Diavoli Neri Gorfigliano (arbitra Amir Muley Yussef Fracasso di Pisa): da questa domenica e per le sue prossime 4 gare interne il team gialloviola giocherà sul sintetico delSports Center e non più al campo “Martini”, dove poi tornerà subito dopo il rifacimento del manto erboso per la Viareggio Cup 2025.. Dopo lo 0-0 nel derbyssimo in collina, il Massarosa riceve il Ricortola (dirige Leonardo Macelloni di Pontedera) mentre il Corsanico ha la tosta trasferta con la Villafranchese (designato Valerio Schettini di Pisa).