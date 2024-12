Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Gozzoli, la sentenza . Giovane condannato a 18 anni : "Non ha mai mostrato pentimento"

"Non ha maialcun. Lanon colma il dolore per la perdita di Alessandro, ma la parte civile reputa che un po’ di giustizia è stata fatta". E’ statoieri a 18di carcere, con rito abbreviato – come aveva chiesto la procura – il ragazzo rumeno di 22, accusato dell’in concorso di Alessandro, il 41enne di Bazzano trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo il 10 marzo di un anno fa. La vittima fu trovata nel letto, con mani e piedi legati. La difesa delrumeno aveva chiesto l’assoluzione o, in subordine, il riconoscimento dell’colposo. Ricordiamo che a processo, dinanzi alla Corte D’Assise c’è anche l’amico 21enne dell’imputato, che ha scelto appunto il rito ordinario e la prossima udienza è prevista per il 21 gennaio prossimo, data in cui saranno sentiti i teste della difesa, tra cui i consulenti.