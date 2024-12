Lapresse.it - Nuovo codice strada, Salvini: “Per Natale molte fake news, si potrà bere come prima”

“L’attentato in Germania? Terribile, spero non salga il numero delle vittime. Non c’è giustificazione alcuna, ho letto ricostruzioni per cui l’assassinio saudita starebbe con Tizio o con Caio. Chiunque uccide bambini o degli anziani o chiunque nei giorni di festa è un criminale. Ho letto che avevo ottenuto l’asilo ma questo non vuol dire che chi ottiene asilo va in giro a seminare le persone. Occorre massima cautela soprattutto per quello che sta succedendo in Siria. Conto che le Istituzioni italiane aumenteranno la sicurezza durante le feste. A proposito, visto che circolano molti, ci tengo a specificare che durante le feste disi. Con ildellanon cambia nulla dal punto di vista del tasso alcolemico. Si potevanodue bicchieri l’anno scorso e si possonodue bicchieri quest’anno.