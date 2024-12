Panorama.it - Nordcoreani contro russi: il paradosso di una guerra che sacrifica i suoi stessi alleati

Nel labirinto oscuro dellarusso-ucraina, il campo di battaglia si trasforma in una scacchiera insanguinata, dove pedine bianche e nere si confondono agli occhi di giocatori inesperti. Soldati, giovani reclute costrette a sostenere laa, non solo cadono in massa, ma a volte sbagliano mossa, sparandoi propri. È il drammaticodi un conflitto dove ogni pezzo sulla scacchiera rappresenta una vitabile, manovrata da mani lontane e indifferenti.Mosca e Pyongyang, come due giocatori disperati, muovono i loro pezzi non con strategia, ma con la cieca necessità di sopravvivere. Su questa scacchiera confusa, dove la lingua, la cultura e il caos trasformano il bianco e il nero in sfumature indistinguibili, i soldatipagano il prezzo più alto, vittime di mosse sbagliate e alleanze vacillanti.