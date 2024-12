Ilfattoquotidiano.it - Morgan: “Non è vero che questa è una buona notizia per me, il fatto che si sia comportato male non significa che io voglio il suo male”. Il cantautore commenta il ritiro dalle scene di Bugo

“Non ècheè unaper me, non sono uno che gode per la sconfitta altrui e non desidero afchesparisca”. Sui socialil titolo dell’articolo di Dagospia (“Unaperha annunciato l’addio alle”) suldi cui il collega ha dato di recente. Ciò a cui la testata di Roberto D’Agostino fa riferimento è chiaramente la vicenda che ha visto i due cantautori protagonisti di un’indimenticabile squalifica a Sanremo 2020, quandocambiò il testo del loro brano in gara, Sincero, elasciò il palco dando il via a una lunga querelle finita pure in tribunale.IL MESSAGGIO DI– “Ilche io penso lui si siacon me nonche ioil suo” proseguesu Instagram, “Lui aveva le sue ragioni io le mie, ma non gli auguro nulla di negativo, è un essere umano, un padre, un intellettuale, un artista, lo ho sgridato perché mi ha mancato di rispetto, ho detto in faccia quello che pensavo, e non provo odio nei suoi confronti anzi rispetto, e poi lo ho sempre apprezzato come”.