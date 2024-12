Mistermovie.it - Mister Movie | Victorian Psycho con Margaret Qualley e Thomasin McKenzie

Il nuovo thriller gotico, diretto da Zachary Wigon, sta per arrivare nelle sale grazie a A24, che ha acquisito i diritti di distribuzione nazionale. Questo film horror psicologico, ispirato all'omonimo romanzo di Virginia Feito, sarà una delle uscite più attese dei prossimi anni. A24, noto per il suo impegno nella produzione di film unici e innovativi, ha deciso di portare nelle sale questa inquietante storia che promette di affascinare e disturbare il pubblico.: il film horror gotico conè ambientato nell'Inghilterra vittoriana e racconta di una governante eccentrica che arriva a Ensor House, una dimora remota e gotica, dove strani eventi iniziano a sollevare il sospetto che la donna non sia ciò che sembra.