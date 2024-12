Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2024 in DIRETTA: Goggia difende il podio, tra poco Vonn!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA DALLE 11.4511.24 Federica Brignone a RaiSport: “Sono arrabbiata, non sto riuscendo a sciare come vorrei“.11.23 La francese Karen Clement 20ma a 2.47.11.23 I pettorali delle prossime italiane: 42 Vicky Bernardi, 46 Nicol Delago, 49 Asja Zenere, 54 Sara Thaler.11.22 La svizzera Joana Haehlen 20ma a 2 secondi e mezzo.11.20 Se dovesse rimanere sesta, per Laura Pirovano sarebbe il miglior risultato in carriera in.11.18 La svizzera Priska Ming-Nufer è 22ma a 3.06. Sulla carta non si vede chi possa inserirsi per il, ma nello sci mai dare nulla per scontato.11.17 Ricordiamo che l’attesissima Lindseypartirà con il pettorale n.31.11.17 La bosniaca Elvedina Muzaferija è 20ma a 2.