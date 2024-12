Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Le Grand Bornand in DIRETTA: Giacomel e Hofer cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’di Annecy-Le, dopo che la sprint ci ha regalato la prima (e non ultima) vittoria di un fuoriclasse norvegese che è esploso nelle ultime due settimane.Secondoper quanto riguarda la stagione 2024-2025 di Coppa del mondo di, l’ultimo prima di ritrovarci a Oberhof a inizio gennaio. Si parte con il tandem norvegese composto da Martin Uldal e Johannes Thingnes Bø, che ha perso la sprint di 1?4 con un errore in più del giovane compagno di Nazionale. Anche se questa sfida ha vissuto fin qui un solo confronto diretto, in molti pensano che possa accompagnare il fuoriclasse di Stryn fino a quando deciderà di appendere sci e carabina al chiodo.Tuttavia, ci apprestiamo a raccontarvi un pursuit veramente incerto, per tutto quello che esula dal piazzamento sul podio del più giovane dei fratelli Bø.