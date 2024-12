Oasport.it - Lindsey Vonn torna in gara dopo quasi 6 anni: cosa aspettarsi e le indicazioni dei test di avvicinamento

Leggi su Oasport.it

Lo sci alpino mondiale vivrà di un giorno importante oggi a St. Moritz, dato che il superG svizzero, oltre ai duelli in vetta alla classifica che potranno riguardare le azzurre, avrà un occhio di riguardo particolare per. Fatto naturale, visto che la campionessa americana, 40, ria competereseiin unavalida per la Coppa del Mondo.Un, il suo, che finora non ha vissuto di particolari squilli di tromba in termini di risultati. Fino a questo momento, nelle varie gare FIS disputate a Copper Mountain, le posizioni sono sempre risultate lontane dalla vetta. In particolare, ha raccolto un 24° e un 27° posto nelle discese un e poi un 24° e un 19° posto nei superG.Infine c’è stato il sostanziale, cronometrato solo a livello manuale, da apripista, a Beaver Creek, dove la Coppa del Mondo ha fatto tappa nell’ultima settimana.