Ilfattoquotidiano.it - La prefettura di Treviso dice no a tutte le richieste di nuovi autovelox: le prime conseguenze del decreto di Salvini

Bocciati in blocco: niente autorizzazione per l’istallazione difissi in provincia di. È questa la decisione presa dalla localesulle istanze presentate nei mesi scorsi da 26 Comuni del Trevigiano. Il motivo principale è uno: il tasso di incidentalità – legato alla velocità come causa principale o concausa – non è tanto elevato da giustificare l’installazione didispositivi. È questa una delledelministeriale firmato da Matteolo scorso aprile.Cosa cambia con il– In questo caso non c’entra nulla il nuovo Codella strada entrato in vigore la scorsa settimana, ma ildel ministro dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale a fine maggio e che regolamenta l’uso e la collocazione deglifissi.