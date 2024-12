Agi.it - Juric è il nuovo allenatore del Southampton

AGI - Esonerato poco più di un mese fa dalla Roma, Ivantorna subito in pista: ufficiale l'ingaggio del 49enne croato comedelal posto di Russell Martin. Contratto di 18 mesi per, che avrà il compito di condurre i Saints alla salvezza: la squadra occupa attualmente l'ultimo posto in Premier League con appena 5 punti in 16 partite. In passato sulle panchine di Mantova, Crotone, Genoa, Verona e Torino oltre che della Roma,si dice "molto contento. Penso che sia una grande sfida ma sono molto ottimista perché ho visto una squadra che può fare meglio. È importante essere connessi subito con i tifosi, voglio una squadra aggressiva e penso che ai tifosi piacerà. Dovremo fare molto più pressing e cambiare mentalità in fretta, perché questa è la mia idea di calcio".