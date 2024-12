Corrieretoscano.it - In permesso premio dal carcere di Massa tenta la rapina alla sala slot: arrestato

Leggi su Corrieretoscano.it

– Indalfa unain una. È successo a. Le volanti della questura apuana, infatti, su richiesta d’intervento al 112, sono intervenuti in unavicina al centro cittadino, dove era stata segnalata unain atto ad opera di un soggetto armato di coltello e spuntoni acuminati in vetro derivanti dai molteplici danneggiamenti cagionati dal soggetto in quel locale pubblico.Tempestivo e celere l’arrivo in loco delle volanti che riuscivano a intercettare il soggetto gia? intento a darsifuga dopo averto di asportare l’incasso di quel locale; in tale contesto per sottrarsi al fermo, ha iniziato a minacciare gli agenti, cercando piu? volte di aggredirli.Gli agenti hanni impiegato la pistola ad impulsi elettrici, bloccando cosi? l’uomo e garantendo l’incolumita? propria e di tutti gli avventori presenti.