Il Napoli fatica ma batte il Genoa: Anguissa, Rrahmani e Meret riportano Conte in vetta alla classifica

Il2-1 ila Marassi al termine di un match che i partenopei sembravano aver già messo in cassaforte nel primo tempo con i gol die che invece si è complicato dopo il gol di Pinamonti nella ripresa che ha visto grande protagonista(più volte decisivo per evitare la rete del pareggio). Una vittoria complicata che per Antoniovale però il ritorno momentaneo in testadella Serie A 2024-2025.