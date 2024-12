Linkiesta.it - I programmi elettorali dei partiti tedeschi riflettono la frammentazione politica del Paese

A giudicare daielettorati presentati la scorsa settimana per le prossime elezioni federali in Germania, le fratture tranotate negli ultimi tre anni sono destinate a consolidarsi.Nel governo di Olaf Scholz, la presenza dei liberali della Fdp ha determinato conflitti profondi tra questi e gli alleati verdi e socialdemocratici. Ma ora che i liberali faticano a superare la soglia di sbarramento nei sondaggi e quasi certamente saranno ininfluenti in ogni ipotesi di coalizione, i problemi non sono necessariamente superati. Infatti, se la Cdu di Friedrich Merz dovesse vincere le elezioni come previsto, per evitare di dialogare con l’estrema destra di Alternative für Deutschland la scelta obbligata sarà quella di un governo con la Spd o, se i numeri finali dovessero riservare sorprese, con i Verdi.