Ilgiorno.it - I cuccioli in cerca di una nuova famiglia

Leggi su Ilgiorno.it

C’è chi al miracolo di Natale ci crede. Sono i volontari dell’Enpa che si augurano, per la Notte Santa, di trovare una(per sempre) aiabbandonati che proprio negli ultimi giorni sono stati recuperati e accolti nel rifugio monzese. La prima storia è quella di Lord e Byron due simil pastore tedesco di circa 3 mesi che stati abbandonati a Lissone. Per Byron e Lord non sono tardate ad arrivare tante richieste e forse per la Notte Santa i due piccolini saranno già nella lorocasa. Ma un destino altrettanto felice ce lo si augura per Kimberly, Hazel, Madison (femminucce) e McKenzie (maschietto),di pitbull trovati a Caponago. Qualcuno, invece di rivolgersi direttamente alle associazioni, ha preferito abbandonarli lasciandoli in un campo, dentro a uno scatolone. Dall’Enpa, però ricordano che i pitbull sono cani impegnativi che richiedono particolare pazienza e competenze e anche la necessità di affidarsi a educatori: "L’adozione è una scelta di cuore, ma deve essere fatta consapevolmente.