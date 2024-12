Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Jessica spiazza sul segreto di Luca: le rivelazioni

Leggi su Anticipazionitv.it

La vicenda traMorlacchi eCalvani ha catturato l’attenzione del pubblico del. Quello che inizialmente sembrava un semplice legame di amicizia si è trasformato in una storia dai risvolti inaspettati, tra tensioni, allusioni e presunti retroscena clamorosi., ex componente dei Gazosa, si è allontanata dae non gli rivolge più la parola. Tuttavia nelle ultime ore ha fatto delleclamorose su un presuntoche lui custodice., il coinvolgimento diCalvani: realtà o illusione?Il legame traMorlacchi eCalvani si è incrinato quando quest’ultimo ha deciso di prendere le distanze. Una scelta motivata dal fatto che, fuori dalla Casa,è legato da anni al suo compagno Alessandro Franchini. Nonostante ciò,ha lasciato intendere che le attenzioni ricevute dal’abbiano portata a immaginare qualcosa di più.