Ilfattoquotidiano.it - “Fino a cento gocce di psicofarmaci al giorno”: la finta badante è sospettata della morte di 4 anziani. “Li vedevo agitati, forse ho esagerato”

Si allunga la lista di morti sospette, contestata a Paola Pettinà, lavicentina che tra il 2022 e il 2024 è accusata di aver intossicato con dosi letali di farmaci glidi cui si occupava, spacciandosi come assistente socio sanitaria. Finita in carcere quattro giorni fa con l’accusa di aver ucciso l’81enne Imelda Stevan, adesso la posizionedonna si è aggravata: è infatti indagata anche per tre nuovi decessi, che porterebbero a 4 il conto degli omicidi. Tra questi, anche quello dell’ex marito di Pettinà, Romano Rossi, 88 anni, mentre l’ex compagno e conviventedonna era riuscito a salvarsi dall’avvelenamento da farmaci – uno dei 5 presunti tentati omicidi – grazie al ricovero in ospedale. A quest’ultimo, avrebbe fatto credere che gli stava somministrando un multivitaminico: in realtà quelli che la 46enne faceva bere alle persone che assisteva erano mix letali di Tavor, Xanax e Lorazepam.