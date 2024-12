Dilei.it - Chi ha scritto le canzoni dei Big a Sanremo 2025

I titoli dei brani in gara al Festival disono stati resi noti al pubblico qualche giorno fa, ma in molti si chiedono chi abbia “firmato” ledella kermesse. Se si conoscono infatti i nomi degli interpreti che saliranno sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio, aleggia il mistero sull’identità di parolieri e compositori dei pezzi. Come di consueto, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni, che parlano di nomi “altisonanti”: su tutti, Tiziano Ferro, Blanco e Calcutta.Chi sono le “penne” diPrima che Carlo Conti rivelasse i nomi dei 30 big in gara a, si era parlato di una possibile partecipazione alla kermesse di Tiziano Ferro. Una notizia solo parzialmente falsa, poiché il cantautore di Latina ha firmato una delleselezionate: si tratta di Tra le mani un cuore, il brano che Massimo Ranieri canterà in gara e che nasce da una poesia della cantautrice Giulia Anania, anche lei tra gli autori del brano insieme a Nek e alla polistrumentista e produttrice Marta Venturini.