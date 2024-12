Iodonna.it - Cerchiamo emozioni sul mercato del sentire, ma spesso non siamo in grado di produrle noi, riconoscerle, darle in dote a chi ci circonda.

Se fosse facile capire cosa proviamo e perché, ci sarebbero più posti liberi su lettini di terapisti, ai corsi di yoga e a sedute di coach, astrologi, guru. Se seguissimo il consiglio di Platone, che invita a privilegiare la razionalità, o quello di Freud fautore del desiderio, non saremmo oggi in un cortocircuito esistenziale riassumibile in una formula:suldel, manonindinoi,ina chi ci. Il Natale di Mariuccia, la sorpresa di Nipoti di Babbo Natale è emozionante X Una recente analisi di, presentata da Altagamma, la fondazione che raccoglie i marchi del lusso, ha evidenziato come i clienti non desiderino più solo l’oggetto (la borsa griffata, il capo da migliaia di euro), bensì l’esperienza.