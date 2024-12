Thesocialpost.it - Aviaria, l’Oms lancia l’allarme: «Cresce il rischio di infezioni umane. Indagate su ogni caso»

Dopo il ricovero di un uomo in Louisiana, i casi di influenzaH5N1 continuano are, suscitando preoccupazione. Le principali agenzie internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la FAO e la Woah, hanno aggiornato la loro valutazione del. «La trasmissione tra gli animali è ancora in corso – affermano le agenzie delle Nazioni Unite – e si registrano un numeronte, sebbene ancora limitato, ditra gli esseri umani. Anche se è probabile che si verifichino ulteriori casi umani legati all'esposizione a animali infetti o a ambienti contaminati, l'impatto globale sulla salute pubblica rimane al momento contenuto», rassicurano.In California, è stato dichiarato lo stato d'emergenza: «Continueremo a implementare tutte le misure necessarie per fermare la diffusione del virus».