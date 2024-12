Tg24.sky.it - Attentato a Magdeburgo, in Italia innalzata la vigilanza sui mercatini di Natale

Dopo l’in Germania, nella grande piazza di, del 20 dicembre, a un mercatino di, in cui sono rimaste uccise almeno cinque persone e oltr 200 sono rimaste ferite, si rafforzano le misure di sicurezza in. È stato infatti disposto l’ "immediato rafforzamento" dellanelle aree "maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale", dove vengono allestiti "e fiere natalizie", nonché nei siti che ospitano "eventi di intrattenimento" e presso gli obiettivi sensibili e i siti ritenuti a rischio. Le misure sono contenute in una circolare della Polizia inviata a Prefetture e Questure. Ordinata anche l'immediata implementazione dell'attività informativa, investigativa e di controllo del territorio.