Assassinio sull’Orient Express | tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Rete 4Questa sera, sabato 21 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda(Murder on the Orient) è undel 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Basato sull’omonimo romanzo del 1934 di Agatha Christie, ilè la seconda trasposizione cinematografica del libro dopo quella omonima del 1974 diretta da Sidney Lumet. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaGerusalemme, 1934. Il detective belga Hercule Poirot risolve un caso di furto alla Basilica del Santo Sepolcro. L’investigatore è ossessionato dall’equilibrio e dall’ordine: in grado di vedere il mondo per come dovrebbe essere e non per come è, considera questa sua capacità molto utile nel risolvere i casi, specie quando si tratta di smascherare una bugia.