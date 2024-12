Antonio Giuliani in "Ho fatto 30...faccio 31" al Teatro Orione a Roma

Leggi su Ildenaro.it

, 21 dic. (askanews) – Dal 21 gennaio al 2 febbraio 2025, il palco del Nuovodiaccoglie il ritorno di, uno dei comici più amati del panorama italiano, con il suo nuovo spettacolo “Ho30. Faccio 31”. Un titolo perfetto per celebrare una carriera trentennale ricca di successi, rinnovamenti e legami profondi con il pubblico. In tre decenni,si è affermato come osservatore acuto della società, capace di adattarsi ai tempi che cambiano senza mai perdere la sua inconfondibile ironia. La sua comicità, graffiante e brillante, ha attraversato evoluzioni culturali e tecnologiche, rimanendo sempre al passo con le nuove generazioni. Con “Ho30. Faccio 31”,offre uno spettacolo che è al contempo celebrazione del passato e sguardo verso il futuro.