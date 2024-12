Sport.quotidiano.net - Altra tegola per il Milan, elongazione al flessore sinistro per Leao: nuovo controllo fra una settimana

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 21 dicembre 2024 - Rafa, uscito alla mezz'ora al Bentegodi per un problema muscolare, ha riportato unaal. è il responso degli esami strumentali di oggi. Ilfa sapere che verrà fatto uncon risonanza fra una. Il portghese, quindi, salterà la partita di San Siro contro la Roma in programma domenica 29 dicembre a San Siro (ore 20.45). Ed è a rischio per la Supercoppa che si giocherà a Riad a partire da venerdì 3 gennaio (semifinale contro la Juventus alle ore 20 italiane).in un'infermeria rossonera che, comunque, va svuotandosi. Al Bentegodi erano dieci gli infortunati, compresoe compreso il baby portiere Torriani (fermatosi per un'influenza). Contro la Roma, tuttavia, si va verso il recupero soprattutto di Pulisic (lesione al polpaccio), oltre a Bennacer (tornato ad allenarsi in gruppo) e a Jovic (reduce da un'operazione di rinforzo del canale inguinale).