Alcaraz c’è una grande paura | c’entra anche Sinner

Lo spagnolo è il vero rivale del tennista di San Candido per presente e futuro: ma c’è un aspetto che preoccupaDue delle sei sconfitte del 2024 di Janniksono arrivate per mano di Carlos. Senza alcun dubbio è lo spagnolo ilrivale, per il presente e il futuro, del numero 1 al mondo.Vincitore di due dei quattro slam dell’anno che si sta per chiudere,ha mostrato di avere colpi da campionissimo,se – rispetto all’italiano – vive più sulle montagne russe, con un rendimento altalenante. I soli 21 anni fanno sì che abbia ancora margini di miglioramentodal punto di vista mentale ed allora è facile prevedere che la sfida tra lui ecaratterizzerà i prossimi anni del tennis mondiale.Una sfida che deve però fare i conticon aspetti che vanno oltre la tecnica e la testa: c’è il fisico ad avere sempre più importanza nel decidere gli incontri e i tornei.