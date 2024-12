You – Stagione 5 | cast trama trailer e tutto ciò che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

You –5:ciò cheLa quintaYou di vedrà il ritorno di Joe Goldberg (Penn Badgley) e gli aggiornamenti confermano che l’ultimapotrebbe essere la più emozionante di tutte. Per quattro stagioni, Joe ha viaggiato attraverso gli Stati Uniti e l’Europa alla ricerca delle sue ossessioni romantiche, lasciando dietro di sé una scia di cadaveri. Provenendo da umili origini, il carismatico serial killer ha dovuto fare affidamento sulla sua astuzia e intraprendenza, ma ora che ha a portata di mano i miliardi della sua ragazza Kate Lockwood (Charlotte Ritchie), la quartasi è conclusa con Joe in cima al mondo.Netflix ha rilasciato la4 di You in due parti, con la seconda parte in uscita il 9 marzo 2023. Oltre ad aver avuto accesso a una fortuna, Joe è riuscito a incolpare di tutti i suoi crimini la sua studentessa, la detective dilettante Nadia (Amy-Leigh Hickman).