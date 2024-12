Usyk o Fury chi vince? L’analisi dei campioni italiani a Sportface | De Carolis vota per l’ucraino Zucco punta su Tyson

Leggi su Sportface.it

Oleksandrcontro. Atto secondo. Sabato 21 dicembredifenderà le sue cinture Wba, Wbo e Wbc (non l’Ibf, difesa nel primo match ma rimossa per via della mancata difesa obbligatoria) contro il britannico che lo scorso 19 maggio subì ai punti la prima sconfitta della sua carriera. In quel casoriunificò i titoli della categoria regina, un’impresa che mancava da 25 anni, ma che non si era mai verificata nell’era delle quattro cinture. Imprevedibile era il primo match e imprevedibile è il secondo:si conoscono meglio e si sono preparati nel migliore dei modi. Ma l’andamento del match è un’incognita:un genio tattico,un gigante ma tutt’altro che lento..it ha interpellato alcuni dei migliori pugiliper analizzare il match con l’occhio degli addetti ai lavori.