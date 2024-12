Sport.quotidiano.net - Ultima sfida dell’anno per la Vigor Fucecchio. Si riprenderà dopo la sosta venerdì 10 gennaio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultimo match, egiornata del girone di andata, in Serie C1. Il campionato si fermerà per la pausa per le festività natalizie, riprendendo102025. Ieri sera si è giocato l’anticipo delll’Atletico, impegnato in trasferta contro il Monsummano, ma di fatto in casa vista l’indisponibilità del palazzetto dei pistoiesi, che li ha costretti a giocare proprio a. Stasera alle 22.15 sarà invece la volta della. I ragazzi di mister Poli ritrovanoquasi tre mesi il Città di Massa, già battuto nel primo turno di Coppa Toscana per 2-1, con reti di Falconi e Qevani. Attualmente i massesi sono terzultimi con 5 punti di ritardo dalla, ma proprio in trasferta hanno centrato due delle loro tre vittorie. Intanto,Patetta, lasaluta anche capitan Davide Grancioli (nella foto)oltre 110 gol in sette stagioni tra serie C2, C1 e B.