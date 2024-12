The Lighthouse | come il film ha adattato una storia incompiuta di Edgar Allen Poe

Leggi su Cinefilos.it

TheilhaunadiPoeThedi Robert Eggers si è trasformato in uno deihorror più memorabili del 2019, ma il potentedeve in realtà molto aPoe.Robert Eggers sta rapidamente diventando un nome importante nel genere horror, poiché il suo approccio più paziente allo stile cinematografico gotico ha funzionato molto bene per il regista. Mentre moltidell’orrore si concentrano sempre più spesso su spaventi a raffica o su effetti speciali dilaganti, Eggers crea continuamente incubi d’atmosferaThe Witch e The.The, ildi Eggers che fa seguito a The Witch, può essere un’opera più polarizzata, ma è considerata da molti un capolavoro per il tono da poema vecchio stile che offre.