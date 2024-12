Ilgiorno.it - Stallazzo irraggiungibile, un milione e mezzo per ripristinare l’Alzaia

Undi euro per mettere in sicurezza esull’Adda, interrotta da sette mesi tra Cornate e Paderno a causa di una doppia frana. La riapertura del camminamento ciclopedonale consentirà di riaprire anche lo, l’unico punto di ristoro e presidio sicurezza nel tratto del Naviglio, gestito dai volontari e dai lavoratori fragili della cooperativa sociale Solleva. Loè infatti chiuso da inizio dicembre a causa della mancanza di clienti che non riescono più a raggiungerlo proprio per il passaggio interrotto: uno dei lavoratori svantaggiati che vi lavoravano ha fortunatamente trovato un posto altrove, un altro invece no e ora è rimasto disoccupato e non sono stati rinnovati nemmeno diversi contratti per tirocini formativi. I soldi pere riaprire loarrivano dalle Province di Lecco e di Monza, attraverso i fondi incassati dalle concessioni idroelettriche.