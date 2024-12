Siria delegazione Usa incontra Jolani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.48 Lastatunitense in,la prima dopo il rovesciamento del regime di Assad, è arrivata presso la sede del capo della coalizione di governo di Damasco, in un grande albergo della capitale per il primo contatto non ufficiale tra Washington e le nuove autorità. I diplomatici, che viaggiavano su un convoglio con targa giordana e bandiera Usa, devonore Abu Mohammed al, leader della coalizione che ha preso il potere in: il gruppo HTS Hayat Tahrir al Sham è classificato in Usa come organizzazione terroristica.