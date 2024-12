Scuole sicure a Fiumicino Costa | Monitoraggio durante il periodo natalizio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 dicembre 2024 – L’Assessore Stefanoannuncia un impegno attivo ente del Comune per garantire ambienti scolastici sani e sicuri. “il, quando le aule saranno vuote, avremo l’opportunità di eseguire un accuratodi tutte le strutture scolastiche comunali. Questo controllo permetterà di identificare e intervenire prontamente dove necessario, attuando operazioni di sanificazione e derattizzazione.“Lazza e la salute dei nostri studenti e del personale scolastico sono una priorità assoluta per l’amministrazione comunale”, sottolinea l’Assessore. “Approfittiamo di questodi pausa per intensificare gli interventi di manutenzione, garantendo così che al rientro, tutti gli ambienti scolastici siano non solo accoglienti, ma soprattutto sicuri e conformi agli standard sanitari.