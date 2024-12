Abruzzo24ore.tv - Scopri la Fiera della Magia: un evento imperdibile tra mercatini, cultura e spettacoli a L'Aquila!

L'- Un'esperienza incantata vi attende alla Villa Comunale dell'dal 20 al 22 dicembre, cona tema, conferenze e rievocazioni storiche. La- Aspettando Sulle Tracce del Drago 2025 apre oggi, 20 dicembre, presso la Villa Comunale dell', proseguendo fino a domenica 22 dicembre. Questounico nel suo genere uniscenatalizi, attivitàli emagici, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente per visitatori di tutte le età. La manifestazione propone un'ampia area espositiva dedicata al tema magico e natalizio, con stand di artigiani e hobbisti ispirati al mondo di Harry Potter. Inoltre, sono presenti spazi dedicati al food & beverage, offrendo una varietà di prodotti tipici e specialità gastronomiche. Per gli appassionati di esperienze interattive, l'offre attività come la Sfida delle Pozioni Magiche, il Torneo del Boccino Stregato, il Mantello dell'Invisibilità, il Ballo dei Maghi, il Lancio dei Bolidi, la VR.