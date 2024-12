Ilgiorno.it - Scandaglia un terreno con metal detector e zappa. Denunciato archeologo senza permesso

Salvirola (Cremona) – I carabinieri di Romanengo hannouna persona sorpresa mentre stava eseguendo ricerche archeologicheil necessario. Una pattuglia di Romanengo, nel pomeriggio di lunedì, verso le 14.30, è intervenuta nei pressi del cimitero di Salvirola, lungo la provinciale 20, perché era stata segnalata la predi un uomo che, con una piccolae un, cercava oggettilici in un campo agricolo. I militari hanno ben presto trovato la persona segnalata, si sono fermati e l’hanno identificata, quindi gli hanno chiesto per quale motivo si trovava in campo con un. L’uomo ha risposto ai carabinieri che era in quel campo alla ricerca di oggetti inlo. I militari hanno anche notato che questa persona aveva un busta e quindi gli hanno chiesto di vedere cosa contenesse.