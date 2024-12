Iodonna.it - «Sarà maschio. Non si chiamerà però come mio padre: anche se sono del Sud e sarebbe normale dargli il nome di papà, di Gianfranco Sangiorgi ce ne sarà sempre solo uno»

Leggi su Iodonna.it

Cicogna in volo per Giulianoe Ilaria Macchia. Il cantante dei Negramaro e la sceneggiatrice e scrittrice aspettano un bebè. Si tratta del secondo figlio dopo Stella, primogenita della coppia nata sei anni fa. Ad annunciarloi futuri genitori bis in un’intervista a Vanity Fair in cui hanno raccontato la gioia per questa dolce nuova attesa. Negramaro, tour al via a Napoli. Giulianoriceve la chitarra di Pino Daniele e si commuove X Leggi› 20 anni di “Negramaro”.