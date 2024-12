Ilfattoquotidiano.it - Salvini assolto nel processo per il caso Open Arms. Il Tribunale: “Il fatto non sussiste”

Matteoè statonelper il. “Ilnon”, hanno decretato i giudici deldi Palermo. Era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il: nell’agosto 2019, quando era ministro dell’Interno nel governo Conte I, negò per 19 giorni lo sbarco in Italia di 147 migranti soccorsi dalla nave della ong spagnola.La procura di Palermo aveva chiesto sei anni di reclusione per l’allora capo del Viminale, che ad avviso dei pm era obbligato a far sbarcare i migranti in un porto sicuro dopo che il Tar aveva annullato il divieto d’ingresso. Il diniego, avevano sostenuto avvenne “nell’intenzionale e consapevole spregio delle regole”.Non andò così secondo i giudici durante il dibattimento, iniziato il 15 settembre del 2021 e durato 24 udienze, hanno ascoltato 45 testimoni.