Justcalcio.com - Rivelano la causa della morte della modella che usciva con due stelle del calcio: un’operazione alle natiche

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-19 07:30:26 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Tabby Marronefamosa mobritannica diventata famosa per aver posato in Playboy, Cosmopolitan o Elle e per le sue relazioni sentimentali con i calciatori Mario Balotelli (Genoa) e Raheem Sterling (Arsenale), Morì all’età di 45 anni nell’ottobre 2023.Il modello e protagonista del reality show “The Bachelor” È stata trovata a terra, senza respirare, e sua madre Mahasin ha detto alla polizia che era tornata da un viaggio di due settimane in Sud America solo tre giorni prima.Tabby Brown è morta per complicazioni dopo un intervento di lifting estetico dei gluteiLe causeimprovvisapopolare mo, brina e attrice erano sconosciute. fino ad oggi.