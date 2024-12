Justcalcio.com - Pronostico in breve: Hull City vs Swansea City – 21/12/24

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Concorrenza: CampionatoMercato: Entrambe le squadre segnanoProbabilità: 8/11 @BetUSSperando di tornare immediatamente a vincere sabato all’ora di pranzo, losi recherà allo stadio MKM quando incontrerà l’.A cominciare dai padroni di casa, che hanno nominato ufficialmente Ruben Selles all’inizio del mese, l’ex allenatore del Reading ha davvero un lavoro tra le mani nello Yorkshire. Sconfitti per 2-1 in trasferta a Coventry lo scorso fine settimana, i Tigers si ritrovano nel cuore di una lotta retrocessione e cercano disperatamente una sorta di spinta. Tuttavia, chiudendo novembre con una sconfitta per 3-1 per mano del Middlesbrough, l’ha raccolto solo un punto in ognuna delle otto precedenti apparizioni consecutive in campionato. Con quella crisi prolungata che risale allo stallo per 1-1 contro l’il 2 novembre, i padroni di casa di sabato non sono riusciti a ottenere una sola vittoria in nessuno degli ultimi 13 confronti contro squadre di seconda divisione.