Agendaitaliana.it - Pensione anticipata, dal 2025 a 64 anni: cosa cambia e requisiti

Leggi su Agendaitaliana.it

tutto per chi sogna la. Dalsarà possibile a 64, ma solo con specifici. La Manovra 2024 introduce una svolta epocale per il sistema previdenziale italiano: dalsarà possibile andare ina 64, ma solo rispettando una serie distringenti. Unmento che punta a offrire maggiore flessibilità ai lavoratori, ma che richiede attenzione alle condizioni necessarie per l’accesso. Dala 64: ecco come funziona la nuova norma La norma riguarda esclusivamente chi rientra nel regime contributivo, ovvero i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996. È fondamentale aver accumulato almeno 25di contributi entro il, requisito che salirà a 30a partire dal 2030.