Musica spettacolo e visite guidate

Aria di festa a Castel San Pietro. Piazza XX Settembre, trasformata in un giardino al tema del tempo, ospita il presepe dell’artista Gianni Buonfiglioli, un albero di Natale di 15 metri donato da Lizzano in Belvedere e installazioni luminose che incantano grandi e piccini. Domani dalle 17 alle 21, il centro storico si anima con ‘Il Ballo delle Renne – Christmas Deejay Party’, un eventole con Dj Rocchi & Lupidi, Navi Dj e Cita Dj. Domenica, invece, sarà protagonista loitinerante ‘Dream Birds’, una performance visivo-le con trampolieri e ballerina, che celebrano il mondo degli uccelli interpretando grandi e suggestivi volatili che danzano sulle dolci note di musiche sognanti".. Le esibizioni si terranno alle 16.30 in via Mazzini, alle 17.30 in via Matteotti e alle 18.