Musica | Nero a Metà Experience le note di Pino Daniele suonate dai suoi musicisti

Leggi su Ildenaro.it

” è un omaggio allasenza tempo di, un viaggio emozionale attraverso i brani più iconici dell’artista napoletano, eseguita da coloro che lo hanno accompagnato nel suo percorso artistico e sono stati parte integrante del suono unico che ha caratterizzato la sua carriera: Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo alle tastiere e Agostino Marangolo alla batteria.Un’esperienza coinvolgente, ricca di passione e intensità, che non si limita a una mera riproposizione deisuccessi: “” è una celebrazione della sua eredità artistica, un tributo che intende mantenere viva la sua visionele, proiettandola nel presente. Non solo un concerto, ma un incontro profondo con l’anima delladi, una performance che si sviluppa attraverso lee le emozioni di chi lo ha accompagnato sul palco e in studio, nella definizione di un suono che ha segnato un’epoca.