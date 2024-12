Lettera43.it - Montezemolo e l’ipotesi Lega Serie A: «Grazie ma sono impegnato»

«Ho visto che il mio nome circola per la presidenza della Lega Serie A di calcio». A parlare è Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Fiat e Ferrari che all'Ansa ha commentato le ipotesi di una sua candidatura circolate soprattutto nella giornata del 19 dicembre. «Ringrazio i molti che hanno pensato a me, ma sono impegnato a viaggiare con Italo». Alle 14.30 di oggi 20 dicembre, l'Assemblea della Lega Serie A sarà chiamata per la seconda volta al voto per rinnovare i suoi vertici. Il favorito resta Ezio Simonelli, ex presidente del collegio dei revisori della Lega, che alla prima tornata aveva ottenuto 13 preferenze, una in meno del quorum necessario per la fumata bianca. I club si esprimeranno anche in merito alla carica di amministratore delegato.
Ezio Simonelli (Imagoeconomica).