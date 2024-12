Top-games.it - Monster Hunter Rise: come ottenere la Paralysis Sac

I giocatori dipossono usare questa guida per scopriremettere le mani su un materiale raro: chiamatoSacPer potenziare armi e armature inè necessario che i giocatori abbattano o catturino mostri, permateriali rari e parti degli stessi. Tra i tanti oggetti rari c’è il “Sac” che è un materiale usato per forgiare determinate attrezzature.Perquesto oggetto prezioso basta andare alla ricerca del mostro “Volvidon”.Volvidon è uno dei grandi mostri diche abitano le Sandy Plains e le Lava Caverns e la loro missione di caccia può essere sbloccata una volta che i giocatori raggiungono le missioni a 4 stelle nel villaggio Kamura. La missione si intitola “A Song of Red and Fire” e permette i giocatori, di andare a caccia della bestia feroce.